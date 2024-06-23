كندة علوش تكشف أصعب لحظات بحياتها بعد إصابتها بسرطان الثدي: أمي مصابة بنفس المرض

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة كندة علوش عن أصعب لحظات حياتها أثناء مراحل علاجها من مرض سرطان الثدي، وهي علمها أن والدتها مصابة بنفس المرض، وهذا ما وصفته "كسرة حقيقية"، مشيرة: بعد شهر اكتشفت إن ماما عندها نفس المرض.

كندة علوش ووالدتها

كندة علوش: الكسرة الحقيقة معرفتي بإصابة والدتي بنفس المرض

أوضحت كندة علوش عن أصعب لحظات حياتها، قائلة: "أي حد عارفني، عارف علاقتي بأمي هي صاحبتي وأمي وسندي وربنا يارب يحميها ويخليها، ومن يوم ما اتجوزت وخلفت وأنا معتمدة عليها في كل حاجة وهي معايا وهي من النوع اللي بيساعد من غير ما تحس بوجوده، في ناس بتساعدك وتحسسك، ماما زي النسمة وشالت معايا تقل كبير ومكنتش حاسة إن حد شايل التقل ده".

كندة علوش

تابعت كندة علوش: "الحقيقة وانتِ عشان صديقة مقربة مني ومن العيلة أنتِ عارفة، إن الكسرة الحقيقية كانت إني بعد شهر اكتشفت إن ماما عندها نفس المرض، في الثدي اليمين، نوع الورم والحالة والمرحلة كان مختلف وكانت صدمة أكبر بكتير من معرفتي بإصابتي بالمرض".

واكملت كندة علوش حديثها: "ماما كانت في سوريا ورجعت، أثناء جلساتي للكيماوي، وكنت حريصة إني ماخدهاش معايا الجلسات عشان بخاف عليها ماتبقاش قلقانة وزعلانة، وقالت لي إنها شاكة في حاجة لأن فيه كتلة، واتعصبت عليها جامد بشكل غير مبرر، وقولت لها انتي هتتوسوسي عشاني، وليه بتعملي كدة، وليه بتفكري في الأفكار السودا، خلاص عايزة تكشفي تعالي نروح نكشف".

كندة علوش

واضافت كندة علوش: وروحنا عند نفس الدكتورة وكلمني المعمل وقالي إن والدتك عندها، والشكل والمرحلة والعلاج مختلفين، والخبطة دي هي إللي خدت مني وقت عشان استوعبها، بس وحياة غلاوة عيالي وجوزي وأمي، ماقولتش ليه يا ربنا في نفس الوقت أنا وأمي، قولت أكيد في رسالة، أكيد ربنا بعت لي رسالة، هي اهتمي بنفسك وصحتك ومامتك اكتر اهتمي بصحتك اكتر وأنا مديكي نعمة، الصحة نعمة، وعلاج ماما مختلف، عملت العملية على طول وبعدها بناخد الجلسات مع بعض، بنحط الطاقية التلج على راسنا عشان الشعر مايقعش، بس أنا شعري وقع 60% منه، ولحسن حظي شعري وقع من كل راسي، بان شعري أخف، وأنا الآن أضع وصلات، أما أمي شعرها وقع كله وهذا شيء ضايقها".

كندة علوش

وعن رحلة علاجها مع والدتها، قالت كندة علوش: "بحكم أن أنا مسلمة أمري أوي وماما قلوقة، أنا اللي كنت بقوي ماما، ماما بتخاف من الحقن وتتوتر وتزعل وتتوجع، أنا لا، مجتش على حقنة، الواحد لما بيدخل الرحلة دي هيبقى صاحب الحقن، هي جزء من روتينك اليومي".