بالفيديو.. كندة علوش تعلن إصابتها بمرض خطير .. وتعلق اكتشفته أثناء رضاعة ابني

كشفت الفنانة السورية " كندة علوش " خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ، أن إصابتها بالسرطان السبب في اختفائهاالفترة الماضية عن الأعمال الفنية والظهور الإعلامي .

وقالت علوش خلال اللقاء : بعد ولادة كريم ابني الأصغر شعرت بتعب وتوقفت عن إرضاعه وهو بعمر 9 أشهر .

وتابعت: قمت بعمل فحص عادي وأخبروني أن لدي ألتهاب ، ولكن ظلت فترة والأعراض مش بتروح ، وعندما ذهبت للطبيبة طلبت مني أخذ عينة وتحليلها ، وظهرت النتيجة إيجابية بإصابتي بعقدة سرطانية متشعبة .

واشارت إلى أنه في حالتها لا يجب إجراء عملية جراحية ، وبدأت في تناول العلاجات الكيماوية لمدة طويلة بمساندة زوجها الذي كان يشعر بالخوف أكثر منها . مٌضيفه أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة .