شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجى للحلقة الثانية من House of the Dragon 2 قبل ساعات من عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO، لقطات ترويجية جديد للحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، والتي احتوت على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية لأبطال العمل، وذلك قبل عرض الحلقة فى تمام الساعة 9 مساء بـ توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

كما قامت شبكة HBO بتغيير مقدمة الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، حيث اختفى الترتيب الخاص بعائلة الـ تارجارين إلى شرح لـ Dance of the Dragons أو رقصة التنانين التي ستدور الأحداث عنها بالموسم الجديد، على نفس نهج سلسلة "Game of Thrones" التي كانت تتغيير من أسبوع لآخر اعتمادًا على الشخصية التي ستظهر في تلك الحلقة.

وانتظر الكثير من متابعى سلسلة House of the Dragon عرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى التي طرحت منذ ساعات، تحت اسم A Son for a Son، الذى أثار الجدل حول قتل الملكة أليسنت هايتاور كثأر لـ قتل لوسيريس فيلاريون من قبل إيموند تارجارين في نهاية الحلقة الأخير من الموسم الأول من العمل.

ألا أنه على غير المتوقع انتهت أحداث الحلقة مع قطع رأس جيهيريس ابن الملك إيجون الثانى من شقيقته وزوجته الملكة هيلينا، وكلاهما شقيقا الملكة رينيرا تارجارين من والدها الملك فيسيريس.