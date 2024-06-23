شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في عدد مشاهدات الموسم الثانى من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon يوم 16 يونيو الجارى، وحققت مشاهدات وصلت إلى 7.8 مليون مشاهدة وبالمقارنة بالحلقة الأولى من الموسم الأول التي عرضت في 2022، تشهد مشاهدات الحلقة إنخفاض بـ حوالى 22%.

ووصل عدد مشاهدات الحلقة الأولى من الموسم الأول لـ House of the Dragon إلى 10 ملايين مشاهدة.

وقامت شبكة HBO بتغيير مقدمة الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، حيث اختفى الترتيب الخاص بعائلة الـ تارجارين إلى شرح لـ Dance of the Dragons أو رقصة التنانين التي ستدور عنها الموسم الجديد، على نفس نهج سلسلة "Game of Thrones" التي كانت تتغيير من أسبوع لآخر اعتمادًا على الشخصية التي ستظهر في تلك الحلقة.

وانتظر الكثير من متابعى سلسلة House of the Dragon عرض الحلقة الأولى من الموسم الثانى التي طرحت منذ ساعات، تحت اسم A Son for a Son، الذى أثار الجدل حول قتل أحدى أولا الملكة أليسنت هايتاور كثأر لـ قتل لوسيريس فيلاريون من قبل إيموند تارجارين في نهاية الحلقة الأخير من الموسم الأول من العمل.

ألا أنه على غير المتوقع انتهت أحداث الحلقة مع قطع رأس جيهيريس ابن الملك إيجون الثانى من شقيقيته وزوجته الملكة هيلينا، وكلاهما شقيقا الملكة رينيرا تارجارين من والدها الملك فيسيريس.