كل ما تريد معرفته عن الجزء الجديد من سلسلة Hunger Games

القاهرة - سامية سيد - بدأ العمل على فيلم جديد من سلسلة أفلام Hunger Games، ومن المقرر طرحه في دور العرض في 20 نوفمبر 2026، تحت اسم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه أخر أجزاء السلسلة The Ballad of Songbirds and Snakes الذى طرح في نوفمبر الماضى 2023.

وتعمل المؤلفة سوزان كولينز على كتابًا جديدًا بعنوان "Sunrise on the Reaping" الذى سيطرح في عام 2025، ومن ثم سيتم عرض الفيلم المقتبس من الكتاب، كما تجرى محادثات مع المخرج فرانسيس لورانس، الذي أخرج كل أجزاء سلسلة "Hunger Games" بـ إخراج الفيلم الجديد.

على أن يعود فيلم "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" لـ زيارة عالم Panem قبل 24 عامًا من أحداث ملحمة "Hunger Games" (التي ترويها كاتنيس إيفردين) وأربعة عقود بعد أحداث فيلم The Ballad of Songbirds and Snakes، حيث ستبدأ في صباح يوم حصاد الدورة الخمسين لألعاب الجوع، والمعروفة أيضًا باسم قمع الربع الثاني - والتي تنافس فيها هايميتش أبيرناثي، الذي لعب دوره وودي هارلسون في الفيلم الأصلي وقام فيما بعد بتوجيه كاتنيس وبيتا في دورة ألعاب الجوع الرابعة والسبعين.

حقق فيلم "Hunger Games" أكثر من 3.3 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وكان فيلم "Catching Fire" في عام 2013 هو الأعلى إيرادات بقيمة 865 مليون دولار.

وبالرغم من انه لم ترق "The Ballad of Songbirds and Snakes" إلى مستوى الملحمة الأصلية من حيث مبيعات التذاكر، لكن تكلفة النسخة المسبقة كانت 100 مليون دولار فقط، لذلك تمكنت من جني الأرباح وتشجيع الاستوديو على المضي قدمًا في إصدار جزء آخر.