مصرع تامايو بيري أحد أبطال Pirates Of The Caribbean بحادث هجوم "قرش"

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل العالمى ومدرب ركوب الأمواج تامايو بيري، الذي اشتهر بدوره في فيلم Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides، بعد هجوم سمكة قرش.

وكان بيري، البالغ من العمر 49 عاماً، يمارس رياضة ركوب الأمواج قبالة جزيرة أواهو في هاواي، عندما هاجمته سمكة قرش وتم إحضاره إلى الشاطئ بواسطة دراجة جت سكي.

وتوفي بعد ظهر يوم الأحد، كما أكدت خدمات الطوارئ في هونولولو خلال مؤتمر صحفي، ووفقا لبي بي سي، وصلت خدمات الطوارئ إلى شاطئ ماليكاهانا، شمال أواهو، حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، بعد أن أبلغ أحد المتصلين عن رجل يعاني من جروح تبدو وكأنها عضات سمك القرش، وأعلن المسعفون وفاة بيري في مكان الحادث بعد نقله إلى الشاطئ.

ووصف كيرت لاجر، القائم بأعمال رئيس سلامة المحيطات في هونولولو، بيري بأنه "رجل إنقاذ محبوب من الجميع"، وأشار إلى أنه كان معروفًا جيدًا على الشاطئ الشمالي لجزيرة أواهو.

قام بيري بدور قرصان في الفيلم الرابع من سلسلة Pirates Of The Caribbean، الذي صدر عام 2011، إلى جانب النجوم العالميين جوني ديب و بينيلوبي كروز وجيفري راش.

كما شارك بيري في الفيلم الرومانسي الرياضي لعام 2002 Blue Crush، وظهوره في Hawaii Five-0، وأدواره في Lost وCharlie’s Angels: Full Throttle.