شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكتشف راينيرا تارجارين وجود أبناء لزوجها لينور في House of the Dragon 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسم الثاني من سلسلة House Of The Dragon مجموعة من الشخصيات الجديدة في حرب تارجارين الأهلية، المشهورة بـ رقصة التنانين، واستنادًا إلى كتاب Fire & Blood للكاتب جورج آر مارتن، فإن سلسلة HBO هي بمثابة مقدمة لمسلسل Game Of Thrones وتصور سقوط عائلة تارجارين.

في خلال الحلقة الأولى من الموسم الثانى من السلسلة، ظهر شخص جديد يدعى الين، الذى بحث عنه لورد كوليروس فيلاريون ليشكره على إنقاذه به خلال حرب Stepstones.

ومن الواضح أن ألين سيكون من الشخصيات المهمة في أحداث الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، يقدم الممثل البريطاني أبو بكر سالم، شخصية ألين، ومعروف سالم بـ أدواره في Jamestown وRaised By Wolves، كما أنه شارك بتقديم صوت بايك في Assassin’s Creed Origins.

في كتاب جورج آر آر مارتن، ألين هو ابن ماريلدا من هال الذي نشأ في أحواض بناء السفن في دريفتمارك، و تدعى والدته ماريلدا أن ألين وشقيقه آدم هم أولاد لينور فيلاريون زوج الملكة راينيرا تارجارين.

ليس من الواضح ما إذا كان مسلسل House Of The Dragon سيتبع نفس المسار الكتاب، خاصة مع إجراء العديد من التغييرات على شخصيات معينة، بما في ذلك جعل لينور أصغر سنًا بشكل ملحوظ، وجعل ألين يقاتل في حرب Stepstones، وهو ما لم يفعله في الكتاب.