شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبطال جدد ينضمون لـ مسلسل A Knight of the Seven Kingdoms المشتق من GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم خمسة أبطال جدد إلى مسلسل A Knight of the Seven Kingdoms، المشتق من سلسلة Game Of Thrones، وهم فين بينيت، وبيرتي كارفيل، وتانزين كروفورد، ودانيال إنجز، وسام سبرويل إلى طاقم الممثلين المعلن عنهم سابقا بيتر كلافي وديكستر سول.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale "، بدأ إنتاج مسلسل A Knight of the Seven Kingdoms.

تدور أحداث المسلسل الجديد A Knight of the Seven Kingdoms قبل قرن من أحداث Game Of Thrones، حول السير دنكان الطويل ورفيقه إيج.، وكانت قد أعلنت شبكة HBO عن المسلسل لأول مرة في أبريل الماضى.

سيقوم جورج آر مارتن وإيرا مارتن بكتابة وإنتاج تنفيذي Knight Of The Seven Kingdoms، مع ريان كوندال وفينس جيرارديس، House Of The Dragon، كمنتجين تنفيذيين أيضًا.

وأشار كيسي بلويز، كبير مسئولي المحتوى في HBO، مؤخرًا إلى أن الشبكة "تعمل دائمًا" على العديد من نصوص وأفكار Game Of Thrones.