شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ديانا الحاضرة الغائبة فى الحلقة الثانية من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، مشهد جنازة كئيب، حيث كشفت المخرجة كلير كيلنر أنه مستوحى بشكل من مأساة حقيقية، وهى وفاة الأميرة ديانا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "collider".

وأكدت كيلنر أن أثار موكب الأميرة ديانا لاقى ردود فعل مؤلمة من الناس في جميع أنحاء العالم، وتم استخدام الصور من تلك اللحظة كمرجع عند تصوير مشهد الحزن الحزين لـ الملكة أليسنت (أوليفيا كوك) وابنتها الملكة هالينا (فيا سابان)، فى خلال الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ House of the Dragon.

في مقابلة حديثة بعد عرض الحلقة ليلة الاثنين، اعترفت كيلنر، أيضًا أن جنازة جيهيريس كانت مدتهلا أطول بكثير مما تم عرضه، خاصة أن الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بلغت مدتها 72 دقيقة، وطرحت تحت اسم Rhaenyra the Cruel ، وهي الأطول فى الموسم بأكمله.

فى المشهد، يخرج سكان ويستروس إلى الشوارع ليشاهدوا جثة الأمير الشاب فوق النعش، بينما تجلس الملكة والملكة الأرملة بجانب بعضهما البعض في عربة، وقد تغلب عليهما الحزن.

تم تصوير الموكب في إسبانيا، وشارك عدد من السكان المحليين في التصوير، ونظرًا لأن كيلنر تتحدث الإسبانية، فقد تحدثت إلى العديد منهم للاستماع إلى تجاربهم مع الحزن، ومن ثم سمحت هذه المحادثات بتذكر ذكريات حزنهم على فقدان أحبائهم، من أجل تصوير المشاعر بدقة على الشاشة.