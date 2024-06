شكرا لقرائتكم خبر عن فابيان فرانكل يغلق التعليقات على حسابه بـ إنستجرام لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفنان العالمى فابيان فرانكل، الذي يلعب دور السير كريستون كول في سلسلة House of the Dragon، بإغلاق التعليقات على حسابه على Instagram بعد أن وقع ضحية للتنمر عبر الإنترنت، وذلك بعدما غمر متابعو المسلسل قسم التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بالشتائم بسبب دوره في المسلسل.

وكانت شخصية فرانكل في المسلسل واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للخلاف، خاصة أنه غير ولاءاته من كونه صديقًا وحليفًا وحتى عاشقًا لـ راينيرا تارجارين (إيما دارسي) إلى كونه أحد أعدائه اللدودين الذى يساعد أليسينت هايتاور (أوليفيا كوك) للسطو على العرش الحديدى.

ويبدو أن بعض متابعى المسلسل الخيالي House of the Dragon يواجهون صعوبة في فصل الممثل عن شخصيته التي يقدمها.

كما يقدم الموسم الثاني من سلسلة House Of The Dragon مجموعة من الشخصيات الجديدة في حرب تارجارين الأهلية، المشهورة بـ رقصة التنانين، واستنادًا إلى كتاب Fire & Blood للكاتب جورج آر مارتن، فإن سلسلة HBO هي بمثابة مقدمة لمسلسل Game Of Thrones وتصور سقوط عائلة تارجارين.

وفي خلال الحلقة الأولى من الموسم الثانى من السلسلة، ظهر شخص جديد يدعى الين، الذى بحث عنه لورد كوليروس فيلاريون ليشكره على إنقاذه به خلال حرب Stepstones.