شكرا لقرائتكم خبر عن توفى بعد هجوم قرش.. تامايو بيري قبل وفاته: أشعر بـ وجود سمك القرش من حولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الممثل الراحل تامايو بيري، الذي أُعلن عن وفاته أول أمس، كان قد تحدث من قبل أنه يتمكن من "شم" أسماك القرش في الماء و"الشعور بوجودها حوله"، بيرى المعروف بأدواره في فيلم Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides and Lost، أعلن عن وفاته بعد نقله إلى الشاطئ مصابًا بعدة جروح تشبه عضات سمك القرش.

كان بيري يمارس رياضة ركوب الأمواج على شاطئ Malaekahana قبالة الساحل الشمالي لجزيرة أواهو بهاواي عندما تعرض للهجوم، وتبين منذ ذلك الحين أن مدرب ركوب الأمواج كان على علم بوجود أسماك القرش في الماء، وبالخطر الذي تشكله.

في عام 2015، شارك بيري أفكاره على فيسبوك حول هجوم سمك القرش على راكب الأمواج ميك فانينج، حيث كتب: "إن الحادث الذي وقع مع ميك في جاي باي هو مؤشر عظيم على أن رحمة يسوع أكثر من كافية".

في خلال يونيو 2019، نشر بيري منشورًا أخر يشير فيه إلى أنه يستطيع الشعور بأسماك القرش في الماء، حيث كتب: "هل يستطيع الناس شم رائحة أسماك القرش حولهم؟؟؟ لا أعرف إذا كان هذا من مخيلتي ولكني أقسم أنني أستطيع أن أشم روائحهم عندما يكونون في الجوار".

وبعد وفاته، كشف صديق مقرب لبيري إلى The Daily Beast مدعيًا أن الممثل وراكب الأمواج كان معروفًا باستشعار أسماك القرش في الماء، قائلًا إنه "ألمح دائمًا إلى حقيقة أنه رآهم وشعر بوجودهم".

قام بيري بدور قرصان في الفيلم الرابع من سلسلة Pirates Of The Caribbean، الذي صدر عام 2011، إلى جانب النجوم العالميين جوني ديب و بينيلوبي كروز وجيفري راش.

كما شارك بيري في الفيلم الرومانسي الرياضي لعام 2002 Blue Crush، وظهوره في Hawaii Five-0، وأدواره في Lost وCharlie’s Angels: Full Throttle.