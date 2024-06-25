بعد غياب عامين: كاظم الساهر يلتقى الجمهور المصرى بالقاهرة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غياب سنتين عن محبيه فى مصر، يقيم الفنان كاظم الساهر حفلاً يوم الجمعة المقبل فى القاهره الجديدة ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد «مع الحب» الذى تم إطلاقه فى فبراير الماضى احتفالاً بعيد الحب.

تأتى هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر فى مصر بدار الأوبرا المصرية التى جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عاماً، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» وعلق عليها «ملتقانا قريباً فى مصر أم الدنيا فى موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتى بلقائكم هناك».

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم «مع الحب»، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادى، رقصة عمر، لا تظلميه، ترانى أحبك، أعود، الليل، مررت بصدرى، لا تسألى، لا ترحلوا»، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.