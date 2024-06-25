ميريام فارس تتجرأ بالأزرق وتهرب من الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها ومحبيها صور مثيرة لها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة لفتت رواد السوشيال ميديا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ميريام فارس

ونشرت ميريام فارس صورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت مرتدية بدلة رقص باللون الأزرق، مفتوحة من الظهر والأسفل، والتي أثارت الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت لانتقادات واسعه من قبل الجمهور خلال التعليقات، على صورها التي نشرتها.

ميريام فارس

حفل ميريام فارس

من ناحية أخري، تستعد الفنانة ميريام فارس، لإحياء حفلًا غنائيًا في المغرب يوم 5 من شهر يوليو المُقبل.

ميريام فارس

اَخر أعمال ميريام فارس

يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنية "تزلزلها"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر والملحن يوسف العماني، والموزع الموسيقي حسام الدين، والكليب من إخراج ميريام فارس.