شكرا لقرائتكم خبر عن دقت طبول الحرب شعار الحلقة الثالثة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO برومو ترويجى للحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon، الذى كشف عن مجموعة من اللقطات التشويقية للحلقة الجديدة التي ستعرض يوم 30 يونيو الجارى في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكشف الفيديو عن بداية الحرب بين أفراد عائلة التارجارين، المتمثلة في الملكة راينيرا وشقيقها من والدها الملك إيجون الثانى، وعائلتهما، مع استمرار ابتعاد الأمير دايمون عن زوجته راينيرا.

كما شهدت الحلقة الثانية من الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، مشهد جنازة كئيب، حيث كشفت المخرجة كلير كيلنر أنه مستوحى بشكل من مأساة حقيقية، وهى وفاة الأميرة ديانا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "collider".

وأكدت كيلنر أن أثار موكب الأميرة ديانا لاقى ردود فعل مؤلمة من الناس في جميع أنحاء العالم، وتم استخدام الصور من تلك اللحظة كمرجع عند تصوير مشهد الحزن الحزين لـ الملكة أليسنت (أوليفيا كوك) وابنتها الملكة هالينا (فيا سابان)، فى خلال الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ House of the Dragon.

في مقابلة حديثة بعد عرض الحلقة ليلة الاثنين، اعترفت كيلنر، أيضًا أن جنازة جيهيريس كانت مدتهلا أطول بكثير مما تم عرضه، خاصة أن الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بلغت مدتها 72 دقيقة، وطرحت تحت اسم Rhaenyra the Cruel ، وهي الأطول فى الموسم بأكمله.