شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تبدى إعجابها بالانضمام لسلسلة Jurassic World والان مع تفاصيل الخبر

بعد شهر تقريبًا من الإعلان عن اختيار سكارليت جوهانسون للفيلم الملحمي Jurassic World قالت النجمة أنها سعيدة ن فيلمها الجديد .



سكارليت جوهانسون

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل وقعت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا على الفيلم والذي لم يحدد اسمه حتي الان أواخر شهر مايو، ووضعته شركة Universal Pictures على المسار السريع، وحددت تاريخ إصداره في 2 يوليو 2025.

وحسب التقرير بدأ التصوير في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت جوهانسون قد وقفت أمام الكاميرات بعد، ومن المتوقع أن يستمر التصوير حتى أكتوبر.

وأثناء الترويج لفيلمها الجديد Fly Me To the Moon، أكدت جوهانسون انها من أشد المعجبين بـ Jurassic Park، وأن الفيلم أحد الأفلام الأولى التي تتذكر مشاهدتها في السينما وقالت عن فيلم Jurassic Park الأصلي عام 1993: "أتذكر أنني رأيته بوضوح حتي الآن ".



وكان قد كشف تقرير لواشنطن بوست، أن شركة OpenAI اختارت الممثل الصوتي لأداة الذكاء الاصطناعى الخاصة بها Sky قبل أشهر من اتصال سام التمان بسكارليت جوهانسون، ولم يكن لديها أية نية للعثور على شخص يشبه صوتها.

وقالت المجلة، إن منشور OpenAI الذي صدر العام الماضي بحث عن ممثلين يتمتعون بأصوات "دافئة وجذابة".

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تطلب الإعلان أصوات لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عامًا ويجب أن يكونوا غير نقابين، لكن يقال إن OpenAI لم تحدد أنها كانت تبحث عن صوت مماثل لسكارليت جوهانسون، التي تتهم الشركة الآن بنسخ صوتها دون الحصول على إذن لمساعدها الصوتي Sky.

من الواضح أن OpenAI لم تقم بتعديل تسجيلات الممثلة لتبدو مثل جوهانسون أيضًا، لأن صوتها الطبيعي بدا مثل صوت Sky، بناءً على مقاطع اختبار الصوت الأولي.

صرحت مديرة منتج OpenAI، جوان جانج، للنشر أن الشركة اختارت ممثلين كانوا متحمسين للعمل على الذكاء الاصطناعي.

وقالت إن ميرا موراتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، اتخذ جميع القرارات المتعلقة بمشروع أصوات الذكاء الاصطناعي وأن ألتمان لم يشارك بشكل وثيق في هذه العملية.

لكن في بيان شاركته جوهانسون، قالت إنها صدمت من أن OpenAI اتبعت صوتًا "يبدو مشابهًا بشكل مخيف" لصوتها لدرجة أن "أصدقائها المقربين ووسائل الإعلام الإخبارية لم يتمكنوا من معرفة الفرق" بعد أن رفضت عرض ألتمان لـ الدردشة الصوتيةGPT.

وأضافت جوهانسون أن ألتمان اتصلت بها لأول مرة في سبتمبر 2023 لإبلاغها بالعرض، ثم تواصل معها مرة أخرى قبل يومين فقط من تقديم الشركة لـGPT-4o ليطلب منها إعادة النظر.

لقد كانت Sky واحدة من أصوات ChatGPT منذ سبتمبر، لكن GPT-4o أعطتها القدرة على إجراء محادثات تشبه المحادثات البشرية مع المستخدمين.

توقفت شركة OpenAI مؤقتًا عن استخدام صوت Sky "احترامًا" لمخاوف جوهانسون، حسبما كتبت في منشور بالمدونة، ومع ذلك، قالت الممثلة إن الشركة توقفت عن استخدام Sky فقط بعد أن عينت مستشارًا قانونيًا كتب إلى ألتمان والشركة لطلب تفسير.