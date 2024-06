شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل تحول لواقع.. بطلة فيلم The Notebook مصابة بألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الفنانة العالمية جينا رولاندز، بطلة فيلم The Notebook، من مرض ألزهايمر، حسبما أكد ابنها المخرج نيك كاسافيتس الذى كشف الأخبار في مقابلة مع انترتينمنت ويكلي، حيث ناقش الوضع غير المعتاد الذي يعيشه، خاصة أنه من أخرج فيلم The Notebook الذى ظهرت به والدته مصابة بنفس المرض.

تبلغ رولاندز، التي تعتبر واحدة من أساطير التمثيل، الآن 94 عامًا، ووفقًا لابنها، كانت تعيش مع هذه الحالة طوال السنوات الخمس الماضية، كان كاسافيتس يجري المقابلة بمناسبة الذكرى العشرين لعرض الدراما الرومانسية، The Notebook، التي تلعب فيها رولاندز دور النسخة الكبيرة من شخصية الفنانة العالمية راشيل ماك.

وصرح كاسافيتس قائلا:" لقد جعلت والدتي تلعب دور آلي الأكبر سناً، وأمضينا الكثير من الوقت في الحديث عن مرض ألزهايمر الذى اردنا ان نكون صادقين حوله، والان وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كانت والدتى مصابة بمرض الزهايمر بالكامل، وأشعر أن الأمر جنونى".

تزوجت رولاندز من المخرج المستقل جون كاسافيتس، وقامت ببطولة 10 من أفلامه، وحصلت على ترشيحات لجوائز الأوسكار لاثنين منها: A Woman Under The Influence (1974) و Gloria (1980)، ومن ثم توفي كاسافيت في عام 1989.

كما فازت بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 1977 عن فيلم Opening Night، وهو أخر أفلام كاسافيت، ولعبت دور البطولة في فيلم Another Woman للمخرج وودي آلن عام 1988، كما حصلت أيضًا على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 2015.

ويعد مشاركة روندلاز في فيلم Six Dance Lessons in Six Weeks هو الأخير، العمل الذى طرح في 2014.