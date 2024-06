شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لسيلين ديون بحفل موسيقى فى لاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة العالمية سيلين ديون، بشكل نادر خلال حضورها لحفل موسيقى في لاس فيجاس، وحظيت بدعم كبير من أبنائها الثلاث، خلال الحفل، وهو الظهور الأول لها بعد أن أظهرت لقطات فيديو معاناتها والتأثير المدمر لمتلازمة الشخص المتصلب.

تم تكريم سيلين ديون، والبالغة من العمر 56 عامًا من قبل عازف التشيلو الكرواتي الشهير، هاوزر خلال حفله الموسيقى في لاس فيجاس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

جلست سيلين بين الجمهور مع ابنها الأكبر رينيه تشارلز "23 عامًا"، والتوأم نيلسون وإيدي "13 عامًا"، قبل أن تلتقي هاوزر خلف الكواليس، وهم أبنائها من رينيه أنجيليل، الذي كان يبلغ من العمر 73 عامًا عندما توفي بسرطان الحلق في عام 2016.



سيلين ديون تحيي الجمهور



سيلين ديون وأبنائها مع هاوزر



سيلين ديون وعازف التشيلى الشهير هاوزر

ظهرت سيلين وأبنائها في صور ولقطات نشرها هاوزر عبر حسابه الرسمي بانستجرام، في الأيام التي أعقبت الحفل، واختارت سيلين فستانًا أسود أنيقًا أثناء حديثها مع النجم الأوروبي بعد عرضه في فيجاس.

وكان هاوزر كان على علم بوجود ضيفته الخاصة، قبل حفل السبت وقام بأداء أغنية My Heart Will Go On، والتي كانت الأغنية الرئيسية لفيلم تيتانك، والتي سجلتها ديون للفيلم عام 1997 .

تغلبت ديون على عاطفتها، وظلت منغمسة تمامًا في اللحظات، وظلت ساكنة حتى النهاية.

وبعد لحظات قليلة، بدأت سيلين تدرك أن التصفيق لم يقتصر على أداء هاوزر فحسب، بل عليها أيضًا، إذ ارتبط اسمها بالأغنية الكلاسيكية منذ إصدارها قبل 27 عامًا.

"شكرًا لك، شكرًا جزيلاً"، يمكن سماعها وهي تتحدث بالرغم من صخب الجمهور، كل ذلك بينما تلمس قلبها وتوجه المزيد من الامتنان نحو المسرح، وحاولت مواطنة، من كرواتيا، إقناع ديون بالصعود إلى المسرح والأداء معه، لكن المغنية رفضت بأدب نظرًا لصراعاتها الصحية الأخيرة.