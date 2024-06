شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان العالمى بيل كوبس عن عمر يناهز الـ 90 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل الأمريكي بيل كوبس عن عمر يناهز90 عاما، وتم تأكيد الخبر من قبل شقيقه توماس، الذي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "في يوم الثلاثاء 25 يونيو، توفي بيل بسلام في منزله في كاليفورنيا، وكعائلة نشعر بالارتياح عندما نعلم أن بيل قد وجد السلام والراحة الأبدية".

صرح تشاك آي جونز، وكيل أعمال بيل كوبس، لوكالة أسوشيتد برس أن كوبس توفي لأسباب طبيعية.

تمتع كوبس بمهنة التمثيل لأكثر من خمسة عقود، حيث بدأ مسيرته كممثل في سن السادسة والثلاثين بعد أن قضى ثماني سنوات كفني رادار في القوات الجوية.

من بين أكبر أدواره كان تصويره كمدير ويتني هيوستن في The Bodyguard (1992)، والأخ الأكبر لميدجار إيفرز في فيلم Ghosts of Mississippi (1996)، وعازف البيانو الجاز في That Thing You Do (1996)، المدرب في Air Bud (1997)، Master Tinker في Oz the Great and Powerful (2013) وحارس الأمن ريجينالد في سلسلة Night At The Museum (2006-2014).

لم يكن كوبس مجرد ممثل سينمائي، فقد ظهر في عدد لا يحصى من المسلسلات التلفزيونية التي يعود تاريخها إلى عام 1976، وكان أبرز ظهور له في The Slap Maxwell Story, The Sopranos, Sesame Street, I’ll Fly Away, The Gregory Hines Show, The Drew Carey و Star Trek: Enterprise.