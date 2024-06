شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سراب المستوحى من Seven Types of Ambiguity يطرح سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح مسلسل سراب المستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، في سبتمبر المقبل على إحدى المنصات العالمية، على أن يتكون المسلسل من 10 حلقات، طرح مسلسل Seven Types of Ambiguity فى عام 2017.

مسلسل سراب من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبه من النجوم الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين وهم هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

كما كشف النجم خالد النبوي كواليس فيلمه الجديد "أهل الكهف"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، والمأخوذ عن مسرحية للكاتب توفيق الحكيم، موجهًا الشكر إلى الراحل على هذه المسرحية التي أتاحت السينما المصرية لها الظهور على الشاشة.

وقال خالد النبوى لـ ”الخليج 365”: "شكرًا لأستاذ توفيق الحكيم، اللي عملنا مسرحية عظيمة من أكتر من 90 سنة، ونقدر نتكلم عنها لحد النهاردة في السينما المصرية"، مشيرًا أن السينما المصرية عظيمة وهي من أتاحت تحويل المسرحية إلى فيلم سينمائي أكشن حربي، يستطيع من خلاله الأهل أن يحكوا قصته إلى أولادهم قبل النوم، أفضل من تبقى المسرحية مجرد كتاب على الرف.



أحمد مجدى



خالد النبوى من مسلسل سراب



خالد النبوى ويسرا اللوزى