كاميلا كابيلو تتحدث العربية وتحتسي الشاي المغربي في مهرجان موازين

نجاح كبير لحفل المغنية العالمية كاميلا كابيو الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 19 لمهرجان موازين في المغرب هذا العام للمرة الأولى في مسيرتها الغنائية وسط مشاركة عدد من ألمع نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم.

وأحيت كابيو حفلها الغنائي الأول في مهرجان موازين وسط حضور جماهيري ضخم، واستقبلها الجمهور المغربي بالترحاب وسط سعادة كاميلا التي حرصت على تحية المتواجدين فور الصعود على المسرح، وقامت بتقديم عدد من أشهر أغانيها التي تفاعل معها المتواجدين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله كاميلا كابيو وهي تحتسي الشاي المغربي، إلى جانب تناولها "السفنج" وهي أحد أشهر الأكلات المغربية.

ووجهت "كاميلا" الشكر للجمهور المغربي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X"، وعلقت: "المغرب، أنك رائعة، نحن نحبك، شكرًا لك على هذه الليلة المذهلة"، كما أضافت جملة عربية بالمنشور، وقالت: "شكرًا لك المغرب، نحن نحبك كثيرًا".

كارل كاميلا كابيو مغنية وكاتبة أغاني أمريكية من أصل كوبي، كانت عضوة في فرقة الفتيات "Fifth Harmony"، التي تشكلت من خلال برنامج "The X Factor"، وظهرت كمغنية منفردة لأول مرة بأغنية "I Know what you did last summer" مع المغني الكندي شون مينديز في 2015، وانضمت لقائمة أفضل عشرين أغنية في ترتيب "Billboard"، أصدرت ألبومها الأول في 2018 واحتل المرتبة الأولى في بيلبورد 200، حاز الألبوم على آراء إيجابية من النقاد وحصل على شهادة من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية.

ويضم مهرجان موازين هذا العام الذي تقام فعالياته في الفترة من 21- 29 يونيو الجاري، نخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، إلى جانب عدد من الضيوف الأجانب وهم الفنان مروان خوري، الفنان أحمد سعد، الفنانة جنات، الفنانة هيفاء وهبي، الفنان ادم، المنتج الموسيقي مترو بومين، الفنان رامي عياش، الفنانة بلقيس اليمنية، الفنان محمد رمضان، الفنانة أنغام، الفنانة نجوى كرم، الفنانة كارول سماحة وآخرون.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط وسلا أبرز نجوم الغناء حول العالم.

