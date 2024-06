شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة و10 دقائق مدة الحلقة الثالثة من House Of The Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "screenrant"، عن أن الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ مسلسل House Of The Dragon، ستصل مدتها إلى ساعة و10 دقائق، مع الإشارة إلى أنه لا توجد فواصل إعلانية أثناء بث الحلقة، إلا أن جميع الحلقات تتبعها نظرة مختصرة من وراء الكواليس عن إنتاجها، والتي تسمى "Inside the Episode".

كما وصف المخرج العالمى رايان كوندال أن علاقة الملكة أليسنت التي تقدمها الممثلة العالمية أوليفيا كوك، والسير كريستول كول التي يقدمها الممثل العالمى فابيان فرانكل، مضطربة وغير طبيعية خاصة بشأن العلاقة الحميمة التي تحدث بينهما، ولاقت موجة من تعليقات الغاضبة من قبل متابعى الموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، الذى يعرض على شبكة HBO.

وصرح كوندال: "الفكرة هي أن هاتين الشخصيتين تعانيان من هذا النمو العاطفي المتوقف، خاصة في عالم العلاقة الحميمة مع شريكهم كول، لأنه كان رجلاً محصنًا طوال حياته في حرس حماية الملك، بالإضافة إلى خطاياه السابقة مع الملكة راينيرا".

وتابع كوندال: "أما من ناحية أليسنت، فقد تم تزويجها عندما كانت تبلغ من العمر 14 عامًا لرجل يكبرها بأكثر من 20 عامًا، ولم يكن لديها علاقة حميمة مع الملك فيسيريس وهو ما ظهر في خلال الموسم الأول من House of the Dragon".

وأكد كوندال: "وبسبب هذه الأسباب التي قادتنا إلى هذا المكان فى خلال الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon حيث ترى هاتين الشخصيتين اللتين لا تتمتعان بالكثير من المتعة، وتعيشان متعة كبيرة معًا بطريقة لطيفة، وكنا نعتقد أن الجمهور سيعجب بهذه العلاقة، على عكس ما حدث".