أبرز الأحداث المنتظرة في الحلقة الثالثة من House of the Dragon 2

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الثالثة من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة، على شبكة HBO.

ومن المتوقع أن تدور الحلقة الثالثة من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon بعد وفاة التوأم أريك وإريك، وبالتالي أصبحت فرص الفريقي الأخضر والأسود متساوية.

ومن ثم سيفكر كل جانب في تحركاته الدبلوماسية والاستراتيجية التالية، ومع ذلك، فإن الجانبين الآن محصوران في تدمير مؤكد متبادل، حيث أن كل من يخرج تنينًا أولاً يضمن أنه سيواجه هجوم تنين في الجهة المقابلة.

وكما قالت الأميرة رينيس تارجارين في الفيديو الترويجى للحلقة:"لا توجد حرب أكثر كراهية للآلهة من الحرب بين الأقارب، ولا توجد حرب أكثر دموية من الحرب بين التنانين".

تجلب الحلقة 3 من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon ،الأمير ديمون إلى قلعة هارينهال، التي ظهرت في Game of Thrones، وهو يحاول أن يسيطر من أجل الفريق الأسود، بينما يتربص شيء أكثر شرًا في قاعاته، ولديه الكثير ليجيب عليه بعد أن تسبب عن طريق الخطأ في وفاة الطفل جيهيريس ابن الملك إيجون الثانى.