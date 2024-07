شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يغنى بحفل جوائز BET فى أول ظهور على المسرح بعد صفعة الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

أشعل النجم العالمى ويل سميث، مسرح حفل توزيع جوائز BET فى لوس أنجلوس، بأغنية جديدة، والأغنية بعنوان "You Can Make It"، عن "الإيمان والمثابرة"، وهى أول أغنية منفردة لـ سميث منذ أكثر من 5 سنوات، وأول إصدار موسيقى كبير له منذ ألبومه "Lost and Found" فى عام 2005.

وأداء ويل سميث لأغنيته الجديدة يعد أول ظهور له على المسرح بعد ظهوره الشهير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار وصفع زميله مقدم البرامج كريس روك بعد تنمره على جادا سميث، زوجة ويل سميث، أمام الحاضرين.



ويل سميث علي المسرح

بدأ سميث أدائه فى وسط حفرة نار مشتعلة، حيث بدأ بكلمات ما معناها: " أنت فى الدخان والنار / حبل مشدود على الأسلاك / أرى أنك مكسور ومتعب"، ثم انضم إلى مغنى الراب كيرك فرانكلين، وتشاندلر مور، وجوقة من الراقصين، حيث كان يؤدى الأغنية وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر.

واختتم سميث أدائه برسالة مشجعة للجمهور قائلا ما معناه: "لا أحد يحصل على رحلة سهلة.. لدينا جميعا صليب لنحمله، لكن هناك حكمة فى تلك النار.. وكل لحظة من حياتك هى فرصة جديدة تماما".

وقبل أيام علق سميث على مقطع لنفسه وهو يعزف على البيانو: "خلال بعض أحلك لحظاتى، كانت الموسيقى موجودة دائما بالنسبة لى لرفعى ومساعدتى على النمو"، وتابع: "إنها أمنيتى المتواضعة أن تفعل الشيء نفسه من أجلكم وتجلب لكم كل الفرح والنور".



ويل سميث يغني على المسرح أمام الجمهور

وعلى سياق متصل، يستعد النجم العالمى ويل سميث، لأداء دور البطولة فى فيلم خيال علمى جديد يحمل اسم Resistor، مستوحى من رواية Influx للمؤلف الأكثر مبيعًا فى صحيفة نيويورك تايمز دانييل سواريز لعام 2014.

وبحسب ما ورد كان الفائز بجائزة الأوسكار البالغ من العمر 55 عامًا، يعمل على تطوير المشروع لسنوات، جنبًا إلى جنب مع المنتج السينمائى الأمريكى تود بلاك وجيسون بلومنثال وستيف تيش وجون مون وتونى شو من شركة Escape Artists، حسبما نشر موقع الديلى ميل.