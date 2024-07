شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع للحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ سلسلة House of the Dragon، التي طرحت تحت اسم The Burning Mill، منذ ساعات على شبكة HBO، على تقييم وصل إلى 8.3 من على موقع IMDB.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بـ مشادة ما بين عائلتى الـ براكن والـ بلاكوود، التي انتهت بـ قتال شديد أدى إلى موت الكثير من العائلتين، بسبب ولاء عائلة بلاكوود لـ الملكة راينيرا وولاء عائلة براكن لـ الملك إيجون الثانى.

ومن ثم انتقلت الأحداث إلى دراجونستون حيث قامت الملكة راينيرا بـ دفن كل من السير إريك وشقيقة أريك في قبر واحد بعد القتال الذى أدى إلى موتوهما في نهاية الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، ومن ثم دار حديث بين الملكة راينيرا والأميرة رينيس حول أسباب وتداعيات الحرب التي بدأت في عائلة التارجارين، ومع سرد الحداث المريعة التي حدثت بسبب تهور أفراد العائلة، اشرت الأميرة رينيس لـ الملكة راينيرا أن الحل في مقابلة الملكة أليسنت هايتاور، وأكدت لها أن أبغض الحروب لـ الألهة هي حروب الأقارب، والحروب بين التنانين هي الأكثر دموية، كما اشارت رينيس أن من حول أليسنت هم من يقومون بجعل هذه الحرب صعبة وليس هي.

ومن ثم انتقلت أحداث الحلقة إلى قاعة ريد كيب في كينجيزلاندينج، حيث يجتمع المجلس الصغير، بـ حضور الملك إيجون الثانى، والملكة أليسنت والأمير إيموند، والسير كريستول كول قائد الحرس ومساعد الملك، الذى كشف بدوره عن تعيين عدد جديد من الحراس الملكيين، وتشاور المجلس حول موت السير أريك بعد محاولاته الفاشلة في قتل المكلة راينيرا، بالإضافة إلى القتال الذى حدث بين عائلتى الـ براكن والـ بلاكوود، وانتهى بخسارة كبيرة لـ كلاهما.