تزوج مادونا وهذه أبرز أعماله.. من هو جاي ريتشي الذي أعلن تركي آل الشيخ التعاون معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تعاونه مع المخرج البريطاني العالمي جاي ريتشي وأعلن عن العديد من المفاجآت المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

ويعد جاي ريتشي من أشهر المخرجين البريطانيين وقدم خلال مسيرته السينمائية العديد من الأفلام التي امتازت بالاختلاف والتميز سواء على مستوى الكتابة أو الحبكة الدرامية وحتى التمثيل وتعاون خلالها مع نخبة من نجوم السينما في هوليوود.

وإليكم 10 معلومات عن المخرج جاي ريتشي:

1- حاصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية وشوتوكان كاراتيه والجودو.

2- لم يكمل دراسته وتركها وهو في الـ15 من عمره.

3- تزوج من المغنية العالمية مادونا منذ عام 2000 وانفصلا عام 2008.

4-صديق مقرب من لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام.

5- رشح لجائزة بافتا البريطانية عن فيلم الجريمة "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" عام 1999.

6- أخرج النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة "Aladdin" عام 2019 وتخطت إيراداته العالمية المليار دولار.

7- تعاون مع الممثل روبرت داوني جونيور بفيلم "Sherlock Holmes" عام 2009.

8- يعد الممثل جيسون ستاثام من المقربين له حيث تعاونا بعدد من الأعمال السينمائية كان آخرها فيلم "Wrath of Man" عام 2021.

9- ضمن ضيوف الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية.

10- تعاقد مع شركة ديزني على إخراج الجزء الثاني من فيلم "Aladdin" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.