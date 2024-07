شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم 92% للحلقة الثالثة من House of the Dragon 2 بعد ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon على تقييم وصل إلى 92% من قبل 12 ناقدا عالميا من على موقع Rotten Tomatoes، الحلقة التى طرحت على شبكة HBO، ليلة الاثنين بتوقيت القاهرة، تحت اسم The Burning Mill.

وتتابعت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon بلقاء الملكة أليسنت مع ابنتها الملكة هلينا ليتحدثا عن جنازة ابن الثانية الطفل جيهيريس.

واستمرت الأحداث فى قصر ريد كيب، حيث كان يستعد الملك إيجون الثانى للذهاب إلى السير كريستول كول على ظهر تنينه، لكن أوقفه اللورد لاريس سترونج عن القيام بهذه الخطوة من خلال إقناعه أن والدته الملكة أليسنت وشقيقه الأمير إيموند سيتولون الحكم في غيابه.

ومن ثم انتقلت الأحداث إلى إحدى الحانات في كينجزلانديج، حيث ادعى شخص أنه الشقيق الغير شرعى للملك الراحل فيسيريس والأمير دايمون.

ومن ثم انتقلت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon إلى حيث يعسكر السير كريستول كول وجنوده، الذى قرر مجموعة منهم الذهاب إلى أحدى الحانات القريبة، وأثناء محاولة كريستول كول أن يمنعهم من ذلك، شاهدتهم الأميرة بايلا من على ظهر تنيناها وتبعتهم حتى اختفوا في الغابة.

ومن ثم ذهبت الأميرة بايلا إلى دراجونستون، وأخبرت الملكة راينيرا بأمر السير كريستول كول وجنوده، وباجتماع المجلس حاولوا اقناع راينيرا بالتصرف باستخدام التنانين وحرقه، والتخلص منه.

وعادت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon من جديد إلى هارينهال حيث يتواجد الأمير دايمون، وظهرت له الأميرة راينيرا في صغرها وهى تقوم بخياطة رقبة الطفل جيهيريس، لتظهر لـ دايمون أحدى المتواجدين في القصر بعد أن استيقظ من الكابوس الذى شاهده لتخبره انه سيموت في هذا المكان.

وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon بمساعدة ميساريا لـ الملكة راينيرا على الذهاب إلى كينجزلانديج ومقابلة الملكة أليسنت، للوصول إلى حل ينهى الحرب الذى لم نبدأ بعد، ومع سير الحديث بينهما تكتشف راينيرا أن ما وضع الملك إيجون الثانى شقيقها من والدها الراحل هي قصة النار والجليد التي لطالما كان يحكيها الملك فيسيريس الراحل والدها.