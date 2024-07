بعد إثارته الجدل بتصريحاته حول الصراع بين إسرائيل وحماس.. معلومات عن المطرب البريطاني روجر ووترز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثار المطرب البريطاني روجر ووترز الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته الأخيرة، خلال مقابلة مع الصحفي بيرس مورجان، ونفى اغتصاب عناصر من حركة حماس النساء في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية قتلت مواطنيها في ذلك اليوم.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن المطرب البريطاني روجر ووترز:

ولد الفنان البريطاني روجر ووترز في كامبريدج 6 سبتمبر 1943.

كان والده من الطبقة العاملة وتم تجنيده في بداية الحرب العالمية الثانية كسائق لسيارة إسعاف، وتطوع للقتال وتم تجنيده كضابط ولكنه قُتل على الجبهة الإيطالية في عام 1944.

روجر ووترز أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" ونالت شهرة كبيرة بعد تكونها سنة 1965، وكانت من أكبر المجموعات تأثيرا في تاريخ المزيكا الشعبية.

انفصل روجز عن فرقة "بينك فلويد" عام 1983.

وبعد أن غادر روجز "بينك فلويد"، بدأ حياته الفنية منفردا، وأصدر ثلاثة ألبومات. عام 1984أصدر THE PROS AND CONS OF HITCH HICKING الذي كان يجري إعداده منذ عام 1978، وKAOS في عام 1987، وألبوم Amused to death 1992 الذي تناول موضوعة الحرب الأمريكية على العراق.

كتب روجر ووترز مقالا في صحيفة الجارديان عام 2011، عبَّر فيه عن دعمه للفلسطينيين ورفضه سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل.

مُنح جائزة محمود درويش للإبداع للعام 2022 لمواقفه الداعمة حركة مقاطعة إسرائيل.