المخرج هاني أبو أسعد: "لم يعد بإمكاننا تقديم أعمال عن القضية الفلسطينية في هوليوود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار هاني أبو أسعد عن صعوبة إنتاج أي أعمال سينمائية تتطرق في حبكتها للقضية الفلسطينية وذلك بسبب هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن العديد من الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط.

وكشف المخرج الهولندي من أصل فلسطيني، عن تعنت العديد من شركات الإنتاج في هوليوود ومنعها أي أعمال سينمائية تتطرق في حبكتها للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني وذلك خلال تواجده في ندوة أقيمت يوم الأربعاء في مكتبة رامي بإسطنبول بعنوان "موقف المجتمع الثقافي والفني تجاه الإبادة الجماعية الإسرائيلية" وسط حضور عدد كبير من النجوم بمختلف الأوساط سواء الفنية أو الثقافية.

وقال هاني أبو أسعد: " قبل 7 أكتوبر كان يسمح لي بالعمل في هوليوود رغم مواجهة العديد من الصعوبات، لكن بعض الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أدرك الصهاينة أن القضية الفلسطينية لم تكن قضية ميتة بل كانت حية بالفعل".

وتابع: "منذ اللحظة الأولى التي شعروا فيها أن الانتفاضة لم تكن مجرد بيان، قررا الصهاينة إيقاف كل أعمالي التي كنت أقوم بها في هوليوود، وكان يتم النظر إلى القضية الفلسطينية قبل 7 أكتوبر على أنها صراع من أجل البقاء، لكن اليوم ينظر إلى القضية الفلسطينية من منظور مختلف".

وأضاف: "الوضع سيختلف كثيرًا في المستقبل، وأن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي سيتحول في العقود المقبلة إلى واقع ثوري مثل الثورة الفرنسية".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني - هولندي من الناصرة، وقدم القضية الفلسطينية بأكثر من منظور خلال عدد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحًا كبيرًا وكانت بدايته بفيلم "القدس في يوم آخر" عام 2002، إلى أن كانت بدايته الحقيقية بفيلم "الجنة الآن" عام 2005 والذي رشح بسببه لجائزة الأوسكار ضمن قائمة "أفضل فيلم أجنبي في العام"، ليلفت الأنظار لموهبته في الإخراج وبدأت شركات الإنتاج العالمية في إرسال العديد من العروض السينمائية.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج هاني أبو أسعد بمسلسل الدراما والرومانسية "Love, Life & Everything in Between" عام 2022 وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية وهم الفنان أحمد عز، الفنان آسر ياسين، الفنانة بسنت شوقي.

اقرأ أيضا:

تعرف على المسرحيات المشاركة في مهرجان العلمين الجديدة

بعد تداول صوره بالسودان.. ماذا قال عادل إمام عن الجمهور السوداني؟