ليلى جلادستون: جوائز جولدن جلوب تشبه مسلسل Squid Game ولكن بأزياء مختلفة

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة ليلى جلادستون آراءها الصادقة حول حضور حفلات الجوائز، في مقابلة جديدة مع برنامج The Kelly Clarkson Show، وعلقت نجمة فيلم Killers of The Flower Moon قائلة: "كانت Golden Globes تشبه إلى حد ما مسلسل Squid Game، الحقيقة هي أنك ترتدي ملابس مختلفة، ولديك فترات راحة إعلانية، ولكن هذه هي المرة الوحيدة التي يمكنك فيها القيام بذلك."

وتابعت جلادستون قائلة: "الشيء الوحيج الممتع هو مقابلة، وهذا هو الوقت الذي تحب فيه مقابلة نجوم مثل ميريل ستريب".

في المسلسل الدرامي الكوري Squid Game الناجح الذى يعرض على منصة نيتفلكس، يتنافس المتسابقون اليائسون مع بعضهم البعض وهم يرتدون ملابس رياضية، ويلعبون سلسلة من ألعاب الملعب القاتلة على أمل الفوز بجائزة نقدية تغير حياتهم.

قامت الممثلة بجولات في حفل توزيع الجوائز بعد أن نالت استحسانًا لأدائها دور مولي كايل في فيلم Killers of The Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي.

أصبحت جلادستون - من تراث Siksikaitsitapi وNimíipuu - أول ممثلة أمريكية أصلية تفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.