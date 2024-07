جاستن بيبر يتلقّى 10 ملايين دولار في زفاف أنانت أمباني ويُغادر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادر جاستن بيبر الهند بعد ساعات قليلة من مشاركته في حفل أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في مومباي قبل أمس الجمعة.

وانتقدت تقارير إعلامية هندية، هروع نجم البوب الكندي إلى المطار من دون الوقوف أمام عدسات المصورين، فور الإنتهاء من زفاف نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند وآسيا.وأشارت إلى تلقّي بيبر أجراً بلغ ملايين الدولارات الأميركية.

وشارك أحد حسابات المصورين مقطع فيديو على “إنستغرام” يُظهر جاستن والوفد المرافق له، إلى جانب الأمن، وهم يصلون إلى مطار كالينا في مومباي بسيارات الدفع الرباعي. ونزل جاستن من السيارة بسرعة ليستقبله مسؤولو المطار، ثم دخل المبنى أمام المصورين المتمركزين خارج المطار وسط مناداتهم: “جاستن، نريد صورة معك”، لكن طلباتهم المتكرّرة لم تلق آذاناً صاغية.

وقدّم بيبر في الحفل مجموعة من أغانيه على غرار Baby، Never Let You Go، Love Yourself Peaches، Boyfriend… وكان نجم بوليوود سلمان خان وقائد فريق الكريكيت الهندي السابق إم إس دوني من بين المشاهير الهنود الحاضرين. وقد سبق حفل الزفاف حدثان رئيسيان. ففي شباط (فبراير)، أقام الزوجان حفلة استمرت ثلاثة أيام في ولاية غوجارات، حيث أحيت ريهانا حفلتها الأولى هناك منذ مباراة “سوبر بول” العام الماضي. وحضر الحفل مشاهير من بينهم مارك زاكربرغ مؤسس فيسبوك، وإيفانكا ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي حزيران (يونيو)، انطلق الثنائي في رحلة في البحر الأبيض المتوسط لمدة أربعة أيام. وخلال إحدى محطات الرحلة، قدمت المغنية كايتي بيري حفلة راقصة مقنّعة في قصر بمدينة كان في جنوب فرنسا.

وشارك في الحفلة فرقة “باك ستريت بويز” ومغني الراب الأميركي بيتبول والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي.

ويملك أنانت أمباني (67 عاماً) ثروة تزيد عن 113 مليار دولار، ما يجعله في المركز الحادي عشر على قائمة أغنى أغنياء العالم، وفق تصنيف “فوربس” للمليارديرات.

وتستمر الاحتفالات في الزفاف إلى يوم السبت المقبل مع شوب عاشيرواد. ومن المقرّر عقد الحفل الرئيسي يوم الأحد 14 تموز (يوليو).