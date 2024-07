الأربعاء.. طرح فيلم THE LAST BREATH في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يعيش مجموعة من أصدقاء الجامعة مغامرة مثيرة تحت الماء سرعان ما تتحول إلى كابوس،

من خلال أحداث فيلم THE LAST BREATH الذي ينطلق في دور العرض المصرية يوم 10 يوليو 2024، وهو فيلم إثارة ومغامرة مرعبة من إخراج يواكيم هيدن، ويتم توزيعه بواسطة Four Star Films.

في فيلم THE LAST BREATH، يجتمع مجموعة من أصدقاء الجامعة القدامى في جزيرة كاريبية ساحرة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات والذكريات. تنقلب مغامرتهم إلى كابوس عندما يشرعون في رحلة غوص لاستكشاف حطام سفينة حربية من الحرب العالمية الثانية التي تم العثور عليها مؤخراً. ما يبدأ كمغامرة مثيرة في التاريخ يتحول سريعاً إلى كابوس عندما يجدون أنفسهم محاصرين داخل متاهة صدئة للسفينة، محاطين بأسماك القرش البيضاء الكبيرة.

عندما تتحول الطمأنينة إلى مأساة، يجب على الأصدقاء التنقل عبر المتاهة المائية الخطيرة بينما يتعرضون للمطاردة من قبل المفترسات التي لا ترحم. مع نفاد مخزون الأكسجين، يجب عليهم القتال من أجل البقاء وحماية أحبائهم. هل سيتمكنون من الهروب من الفخ القاتل، أم سيكون هذا نفسهم الأخير؟

الفيلم من بطولة جوليان ساندز، كيم سبييرمان، جاك بار، ألكساندر أرنولد، وإخراج يواكيم هيدن، الذي قدم من قبل فيلم Breaking Surface، يجمع فيلم THE LAST BREATH بين أفلام الرعب والتوتر العالي لأفلام الإثارة، على خلفية بحر الكاريبي الجميلة والمرعبة في نفس الوقت.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.