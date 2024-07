شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حاول إيموند قتل شقيقه إيجون الثانى فى House Of The Dragon 2؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل العديد من الإخوة في سلسلتى House of the Dragon وGame of Thrones، لا يوجد حب بين الأمير إيموند والملك إيجون الثانى، خاصة وأن إيموند يعتبر شقيقه الأكبر أحمقا ولا يستحق التاج، بينما يعمل بلا كلل، ويقدم التضحيات، ويتحمل مخاطر هائلة ليحول نفسه إلى سلاح ليتمكن من الحصول على مكانته المجتمعية.

ولا يختلف الأمر عن العلاقة بين الملك فيسريس وشقيقه الأمير دايمون ألا أن الاختلاف أن دايمون كان يساند شقيقه بشكل كبير بسبب إعجاه بطريقته فى الحكم.

وعلى العكس إيموند يحتقر إيجون، ويرى في معركة روكز ريست فرصة لقتل أخيه الأكبر وإلقاء اللوم على الأميرة رينيس، والجلوس على العرش الحديدى، لأنه إذا مات إيجون، سيصبح أيموند ملكًا، خاصة مع فوات الأوان على تراجع الفريق الأخضر والتنازل على العرش لـ الملكة راينيرا الخليفة الشرعية لوالدها الملك فيسريس.