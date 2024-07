حدث بالفن| يوسف الشريف يعود بـ "ديربي الموت" ومحامي شيرين يكشف تفاصيل خضوعها للعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل خضوعها للعلاج، بعد غياب 6 سنوات يوسف الشريف يعود للسينما بـ "ديربي الموت"، تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بإيرادات "ولاد رزق 3: القاضية"، أول رد من نيللي كريم على تصريحات طليقها هشام عاشور بشأن التمثيل، وغيرها من الأخبار.

المخرج مجدي الهواري: "الفاشل هو اللي يخاف ممثل جنبه يظهر"

أشاد المخرج مجدي الهواري، بالقدرات الفنية لكلًا من الفنان أحمد السقا وأحمد مكي، ومنحهم الفرصة لفنانين آخرين للظهور في أعمالهم الفنية.

"بعد واقعة الضرب".. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل خضوعها للعلاج

واصلت المطربة شيرين عبد الوهاب، تواجدها ضمن قوائم ترند موقع "إكس"، بالتزامن مع التحقيقات الجارية، حول واقعة التعدي عليها بالضرب المبرح، على يد زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

بعد غياب 6 سنوات يوسف الشريف يعود للسينما بـ "ديربي الموت"

أعلن الفنان يوسف الشريف، عن عودته للسينما بعد غياب دام 6 سنوات، من خلال فيلم "ديربي الموت".

رئيس الرقابة عن فيلم "سوسو": "مجرد شائعات ولا يوجد عمل بهذا الاسم"

كشف خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حقيقة ما تم تداوله عن تقديم عمل فني، بعنوان "سوسو".

"يقترب من مليار جنيه".. تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بإيرادات "ولاد رزق 3: القاضية"

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بشباك التذاكر منذ بداية عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

أيمن الأمير: الثقافة هي البيت الذي يجمعنا ونهتم بوصول "رفعت عيني للسما" للجمهور

أعلنت شركة چيميناي أفريقيا في حفل أقيم مساء الاثنين 8 يوليو بأحد فنادق القاهرة، عن شراكتها مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وافتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد.

وائل جسار: تركي آل الشيخ وصل للعالمية من خلال موسم الرياض

أشاد المطرب وائل جسار بما يفعله المستشار تركي آل الشيخ في موسم الرياض من أعمال وحفلات فنية ومهرجانات، موضحاً أنه وصل للعالمية.

بعد أزمة صفع شاب.. محمد رمضان: "جمهوري الغالي أشيلك على راسي" (فيديو)

وجه المطرب محمد رمضان رسالة إلى جمهوره، عقب انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع بالوجه.

أول رد من نيللي كريم على تصريحات طليقها هشام عاشور بشأن التمثيل.. فيديو

علقت الفنانة نيللي كريم على تصريحات طليقها هشام عاشور، والتي قال إنه لم يستطع إخراج أقصى إمكانياته الفنية من أجل نيللي كريم.

بعد فيلم عذاب القبر "Kabir Azabi".. الكشف عن فيلم "يأجوج ومأجوج" ونهاية العالم تعرف على التفاصيل

كشفت شركة "LoneLion" عن إعلان تشويقي جديد لفيلم الرعب والإثارة "Gog and Magog" ضمن سلسلة "Return of the King" وهو آخر حلقات السلسلة المكون من 6 حلقات ويعرض مطلع شهر يناير 2025، وهي الشركة المتخصصة في تنفيذ أفلام بواسطة الذكاء الاصطناعي.

