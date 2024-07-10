شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تعلن عن ثاني أغنيات ألبومها "يلعن البعد" بطريقة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن ثاني أغنيات ألبومها الجديد، من خلال منشور تشويقي عبارة عن QR Code" يظهر عنوان الأغنية الثانية المصورة من ألبومها بعد مسح الرمز "الكود"، والذي كشف عن عنوان الأغنية والتي تحمل إسم "يلعن البعد" وظهرت نجوى تقف أمام المرآه وتكتب عليها بأحمر الشفاه عنوان الأغنية "يلعن البعد".



نجوى كرم علن عن أغنية يلعن البعد

وكانت نجوى كرم قد نشرت في وقت سابق صورة من كواليس الأغنية، عبارة لمحادثة على الهاتف، والتي كشفت عن تلقيها رسالة عتاب أقرب إلى التهديد من حبيبها، والتي أثارت بالصورة حماس الجمهور لأغنيتها الجديدة.

وأعلنت الفنانة نجوى كرم زواجها مؤخرأ رجل أعمال وذلك في خبر مفاجئ لجمهورها ومتابيعها، حيث جاء ذلك خلال إحيائها حفل غنائي في رومانيا، وظهرت في الحفل مرتدية فستان أبيض، وكشفت أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها، لتنهال التهاني عليها من أصدقائها نجوم الغناء في الوطن العربي.

وطرحت نجوى كرم مؤخرا ألبوما بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

وضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.