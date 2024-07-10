“رقم سرّي” يفاجئ ياسمين رئيس بعد أسابيع من حفل زفافها

تشارك الممثّلة ياسمين رئيس في بطولة مسلسل جديد بعنوان “رقم سرّي” والذي يتألّف من ثلاثين حلقة ومن تأليف محمّد سليمان عبد الملك.

تبدأ ياسمين رئيس تصوير العمل الشّهر القادم والذي يُعدّ الجزء الثّاني من مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، ولكن تحت إسم جديد وهو “رقم سرّي” على أن يُعرض خارج السّباق الرّمضانيّ على إحدى المنصّات الرقميّة.

نذكر أن ياسمين رئيس دخلت القفص الذّهبيّ للمرّة الثّانية، إذ احتفلت قبل أسابيع بزفافها من رجل الأعمال المصريّ أحمد عبد العزيز بحفل أُقيم في قلعة أثريّة بالقاهرة جمع الأهل والأصدقاء المقرّبين.

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على صعيد آخر، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الجديد حيث تجتمع لأوّل مرّة في فيلم “الفستان الأبيض” مع المخرجة جيلان عوف. تدور أحداث الفيلم عن صديقتَين فقيرتَين توشك واحدة منهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقرّبة للبحث عن فستان آخر.