شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان العلمين فى دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان العلمين في نسخته الثانية في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، ويشهد من الفعاليات الفنية والرياضية وفعاليات ترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان "نبتة" للطفل وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

ويشهد الأسبوع الأول من مهرجان العلمين، يوم 11 يوليو يحل النجم مدحت صالح ضيفًا، مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج "معكم" والتى ستقدمها بحضور الجمهور فى مدينة العلمين الجديدة، ويوم 12 يوليو حفل الكينج محمد منير وأنشطة رياضية والطيران الشراعى من الفعاليات المستمرة في المهرجان، وفى نفس اليوم الرقص الفسطيني واحد من العروض المميزة، التي تسلط الضوء على التراث الفلسطيني والدبكة، كما يوجد برنامج ومعرض وزارة الثقافة خلال الفعاليات.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.