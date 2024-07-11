خاص بالفيديو- مهرجانات القبيات الدولية تطلق برنامجها لصيف 2024 .. ولماذا قال ملحم زين " أنا أقل العالم" ؟

ميرنا وليد - بيروت - بحضور وزيري الإعلام والسياحة في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ووليد نصار، عقيلة قائد الجيش جوزيف عون نعمت عون، سفير مصر علاء موسى وعقيلته، الفنانين ملحم زين وغي مانوكيان عقد النائب السابق هادي حبيش وزوجته رئيسة "مهرجانات القبيات الدولية" سينتيا قرقفي حبيش مؤتمرا صحافياً تم خلاله إطلاق "مهرجانات القبيات الدولية" لصيف 2024 واحتفل الجميع بالعيد العاشر للمهرجان وقدمت المؤتمر الإعلامية جويس عقيقي.



برنامج الحفل يتضمن الخميس ٨ آب/أغسطس حدث مجاني هو عبارة عن مشاهدة غروب الشمس بمرافقة موسيقى الـ دي جاي، الجمعة ٩ آب/أغسطس الافتتاح الرسمي للمهرجان مع الفنان ملحم زين، السبت ١٠ آب/أغسطس حفل المؤلف الموسيقي وعازف البيانو غي مانوكيان، والختام نهار الاحد ١١ آب/أغسطس مع Hiking في مسار وادي حلسبان عند ال 9:30 صباحا، مع الإشارة إن النقليات من بيروت للقبيات مؤمنة بسعر رمزي.

موقع "الفن" تواجد في المؤتمر وعدنا لكم بالتقرير المرفق: