وزير الثقافة يشيد بموهبة الفنانة ساندي

ياسر رشاد - القاهرة - استمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال جولاته المفاجأة لعدد من المواقع، الى موهبة الغناء ساندي الحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير "فرع الغناء".

موهبة الفنانة “ساندي”

أثنى وزير الثقافة، على موهبة الفنانة “ساندي”، ، كما استمع لمواهب عدد من الأطفال الملتحقين حديثًا بمركز تنمية المواهب.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، حرص وزارة الثقافة على مواصلة دعم اكتشاف وصقل قدرات المواهب المصرية بمختلف مجالات الإبداع.

والتقى وزير الثقافة، بعدد من العاملين بهذه المواقع، واستمع لبعض مقترحاتهم ومطالبهم لتطوير العمل بمواقع عملهم، ووجه بدراسة تلك المقترحات تمهيدًا لتنفيذ المناسب منها في القريب العاجل.

وحث وزير الثقافة العاملين على بذل المزيد من الجهد لتحسين جودة الخدمة الثقافية المقدمة للجمهور المصري.

كما حرص وزير الثقافة، على زيارة مقر نقابة الفنون التشكيلية، ولقاء عدد من الفنانين بمقر النقابة، معربًا عن تطلعاته بأن تشهد الفترة المقبلة حراكًا تشكيليًا متميزًا بمختلف أرجاء الجمهورية، وتأصيل دور الحركة التشكيلية في بناء الوعي المجتمعي المنشود.

ويذكر أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قام بجولة تفقدية مفاجئة، لعدد من المواقع الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية، أمس الأربعاء.

وتفقد وزير الثقافة قاعة آدم حنين ومسرح الهناجر بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، و"مركز الإبداع الفني"، التابع لصندوق التنمية الثقافية، و"المسرح الكبير، ومركز تنمية المواهب"، التابعين لدار الأوبرا المصرية.

وأكد وزير الثقافة، أن هذه الجولة تأتي استنادًا على قناعته بأن العمل الثقافي لا يحقق الأهداف المرجوة، إلا من خلال توفير بيئة عمل قائمة على أسس الانضباط والالتزام بالمعايير ، والمتابعة الدورية للأداء بالمواقع الثقافية، للتعرف على أهم النقاط الإيجابية لدعمها، والسلبية لتقويمها، بما يكفل تطوير منظومة العمل الثقافي، وتحقيق مستهدفاتها المرتبطة ببناء الإنسان.

أدى الدكتور أحمد فؤاد هنو، صباح اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيراً للثقافة، خلفاً للدكتورة نيفين الكيلاني، جاء ذلك فى قصر الاتحادية.

السيرة الذاتية لوزير الثقافة الجديد

ولد الدكتور أحمد فؤاد هنو، في الثالث عشر من ديسمبر عام 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة "قسم الحفر" عام 1992، وماجستير "أفلام الرسوم المتحركة التجريبية" من جامعة القاهرة عام 1997. وحصل على الدكتوراة في فلسفة الفن، تخصص "الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة".