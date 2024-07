"يعرض في مصر".. فيلم عن تزييف حقيقة هبوط أمريكا على القمر يثير الجدل ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

بدأ عرض فيلم الرومانسية والكوميديا "Fly me to the Moon" بدور العرض السينمائي في مصر، بطولة الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون ويشاركها البطولة الممثل الأمريكي تشانينج تيتوم والمقرر عرضه بالسينمات في الولايات المتحدة الأمريكية غدًا الجمعة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سباق الصعود إلى الفضاء بفترة الستينيات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، حيث يتم تكليف خبيرة التسويق كيلي جونز من قبل وكالة ناسا لتعيين مجموعة من الممثلين وتصوير مشاهد هبوط وهمية على سطح القمر كخطة بديلة في حال فشل المهمة الحقيقية.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستعادة ذكريات هبوط الولايات المتحدة الأمريكية على القمر لأول مرة، وسط العديد من الشائعات التي لمحت بعدم هبوطها على القمر من الأساس، وأنها قامت بتزييف مقطع فيديو لنجاح أولى عملياتها للهبوط على القمر، ومن أبرز هذه الذكريات هو أحد المشاهد بفيلم "عسل أسود" عام 2010 بطولة الفنان أحمد حلمي الذي جسد خلاله شخصية مواطن أمريكي في زيارة إلى مصر، حيث دار بين بطل الفيلم وأحد الأطفال حديث عن هبوط أمريكا على القمر، ليقول له الطفل بعفوية أن القمر ليس به جاذبية وعدم وجود هواء في الفضاء وعلى الرغم من ذلك شوهد العلم الأمريكي وهو يرفرف خلال الرحلة الشهيرة إلى القمر.

وأعلنت استوديوهات "Apple" حصولها على حقوق إنتاج فيلم تدور أحداثه في خلفية سباق الفضاء في مارس 2022، والذي كان يحمل وقتها عنوان "Project Artemis" مقابل 100 مليون دولار، وتم الإعلان عن بطولة سكارليت جوهانسون مع إخراج جيسون بيتمان.

وقال بيتمان، إن عنوان العمل مشروع أرتميس من المرجح أن يتغير، ليغادر المشروع في الشهر التالي، مشيرًا إلى الاختلافات الإبداعية، وتم استبداله لاحقًا بجريج بيرلانتي.

والفيلم يعد التعاون الثالث بين سكارليت جوهانسون والممثل تشانينج تيتوم بعد مشاركتها بفيلم "Don Jon" عام 2013، ومرة أخرى بفيلم "Hail, Caesar" عام 2016، كونها المرة الأولى التي يتقابلا خلالها سويًا على شاشة السينما وعن عدم مقابلتهما بأحداث الفيلمين السابق ذكرهما.

وتشارك الممثلة سكارليت جوهانسون بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة الماضية منها انضمامها مؤخرًا لفريق عمل الجزء الجديد من سلسلة أفلام الإثارة "Jurassic World" ويعرض بحلول عام 2025، إلى جانب فيلم الرسوم المتحركة "Transformers: Day One" المقرر عرضه بشهر سبتمبر المقبل.

