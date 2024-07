تحسن الحالة الصحية لعازف الجيتار راديوهيد

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض عازف الجيتار جوني غرينوود، لوكعة صحية وتم نقله إلي العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة، ولكنه تحسن صحته، وفقا لبيان صادر عن مشروع الجانبي The Smile.

عازف الجيتار جوني غرينوود

وقالت مشروع الجانبي :“قبل بضعة أيام ، أصيب جوني بمرض خطير من عدوى احتاجت إلى علاج طارئ في المستشفى ، بعضها في العناية المركزة”، لحسن الحظ أنه الآن خارج الخطر وسيعود قريبا إلى المنزل".

كان غرينوود البالغ من العمر 52 عاما ، في جولة مع زميله في فرقة راديوهيد توم يورك في The Smile في الأشهر الأخيرة ، لكنهم ألغوا الآن حفلات موسيقية مستقبلية.

وقال البيان "تلقينا تعليمات من الفريق الطبي المسؤول عن رعاية جوني بإلغاء جميع الارتباطات حتى يتاح له الوقت للتعافي التام".

وأضاف:"تحقيقا لهذه الغاية ، تم إلغاء جولة The Smile في أوروبا في أغسطس، نتمنى جميعا لجوني الشفاء العاجل، ولم ترد تفاصيل أخرى عن إصابته بالعدوى.

بالإضافة إلى كونه عضوا في Radiohead و The Smile ، فإن Greenwood هو ملحن أفلام مرشح لجائزة الأوسكار ، حيث سجل أفلاما بما في ذلك The Phantom Thread و Spencer و There Will Be Blood و The Power of the Dog.

هذا الصيف، كان يغني أيضا مع الموسيقي الإسرائيلي العربي دودو تاسا.