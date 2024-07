شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد بطل سلسلة أفلام Indiana Jones يحتفل بعيد ميلاده الـ82 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ13 من شهر يوليو مع عيد ميلاد الممثل هاريسون فورد الذى يتم اليوم عامه الـ82 إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1942.

هاريسون فورد اشتهر بشخصيته الشهيرة الذى جسدها بفيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny إذ تعتبر الشخصية بمثابة أيقونة في عالم السينما وتاريخها.

وقد طرحت أولى أفلام سلسلة Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، حققت الأفلام الأربعة منه أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وقد شارك فى بطولة " Indiana Jones 5" نجوم كُثر منهم أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.

هذا وقد اشتهر هاريسون فورد بمحاولته الحفاظ على لياقته البدنية وشبابه من خلال رياضة المشى، إذ سبق والتقطته عدسات مصورى الباباراتزى فى أكثر من مرة مؤخراً أثناء سيره فى لوس أنجلوس، وكأنه فى ريعان شبابه أثناء ارتداء ملابس كاجوال بتيشرت وبنطلون جينز، وأكد التقرير أنه دوما ما يحب السير يوميا؛ للحفاظ على لياقته.