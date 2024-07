شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد هاريسون فورد.. كل ما تريد معرفته عن نجم هوليوود وانطلاقته بفيلم Star Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثل الشهير هاريسون فورد الـ 82 أحد أهم أيقونات هوليوود الفنية، بعدما قدم بطولة سلسلة أفلام انديانا جونز، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء عليه من خلال عدة معلومات عنه بالتزامن مع عيد ميلاده .

هاريسون فورد يعد ممثل ومنتج أمريكى، ولد عام 1942 بمدينة شيكاغو، لأب أيرلندى، عمل بمجال الدعاية والإعلان، وأم عملت كممثلة إذاعية، وتخرج فى المدرسة الثانوية عام 1960، ثم التحق بالجامعة ليدرس الدراما، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس ليعمل بالراديو.

حصل هاريسون فورد على فرصة الظهور الأول فى السينما عام 1966 من خلال فيلم (Dead Heat on a Merry-Go-Round)، ثم توالت بعدها أعماله حيث شارك بأدوار ثانوية فى عدد من الأفلام.

ربما لا يعلم كثيرون أن نقطة انطلاقته الحقيقية كانت فى فترة السبعينيات، وتحديداً عام 1977 حين شارم بفيلم (Star Wars)، والذى حقق من خلاله شهرة كبيرة حيث شارك أيضاً بالأجزاء اللاحقة.

من أبرز أعمال هاريسون فورد سلسلة أفلام (Indiana Jones)، وأفلام (The Age of Adaline، The Devil's Own).