هنا الزاهد تكشف تفاصيل انفصالها عن أحمد فهمي

تحل الفنانة هنا الزاهد، ضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها «صاحبة السعادة»، الاثنين المقبل، في تمام الساعة 11 مساءً، عبر قناة dmc.

ومن المقرر أن تكشف هنا الزاهد خلال الحلقة، لأول مرة عن سبب انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وتأثير تجربة الانفصال على حياتها، وتحدثت عن مواصفات فتى أحلامها.

برومو حلقة هنا الزاهد مع إسعاد يونس

وشاركت قناة dmc عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، برومو الحفلة، وعلقت: «حلقة كلها فضفضة وكلام من القلب مع #صاحبة_السعادة وضيفتها الجميلة هنا الزاهد.. استنونا يوم الإثنين المقبل فقط على dmc».

وظهرت هنا الزاهد، خلال برومو الحلقة، تتحدث عن علاقتها بالفنان تامر حسني، وأنه أخبرها عن صوتها المميز ولابد أن تصبح مطربة، وتطرقت إلى ذكرياتها مع أسرتها ووالدتها، وأيضا عن كونها شخص غير رومانسي.

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