شكرا لقرائتكم خبر عن مات سميث يخوض تجربة رعب وفانتازيا في فيلم Starve Acre.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب والفانتازيا Starve Acre، بطولة النجم العالمي مات سميث، التريلر الرسمي الأول للفيلم المقرر عرضه 26 يوليو المقبل بدور العرض في جميع أنحاء العالم، وهو ما سيكون تجربة جديدة للنجم الذي يجسد شخصية ديمون تايجريان في السلسلة الشهيرة House Of The Dragon التي تعرض حاليا عبر منصة HBO الأمريكية في موسمها الثاني.

وسبق أن كشف سميث بطل مسلسل House Of The Dragon، الجوانب الرئيسية للموسم الثانى عندما سأله موقع Deadline عن التحول اللوني بين الموسمين الأول والثاني، اقترح سميث أنه سيبدو مألوفًا أكثر، حيث أكد قائلا: "أولاً وقبل كل شيء، في الموسم الماضي، كان من الواضح أنه كانت هناك قفزات زمنية، وكنا جميعًا معًا كثيرًا من الوقت".

وتابع سميث قائلا: "لكن الموسم الثانى من House Of The Dragon، يميل إلى طريقة Game of Thrones القديمة، حيث تستكشف عوالم مختلفة من عالم Thrones، أو عالم King's Landing أو أي عوالم أخرى، والدخول إلى مناطق مختلفة مع عائلات مختلفة".