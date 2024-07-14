خاص - أحمد عز : لا أحب لقب أفضل ممثل .. وهذه حقيقة الخلافات بيني وبين عمرو يوسف

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الممثل أحمد عز بشعبية وشهرة كبيرتين، فمنذ ظهوره على الشاشة استطاع أن يملك قاعدة جماهيرية كبيرة واستغل موهبته ووسامته ليكون أقرب للجمهور، كما أنه من الفنانين الذين يختارون أدوارهم بانتقائية شديدة، مما جعل معظم أفلامه تسيطر على شباك التذاكر، وكان آخرها فيلم "ولاد رزق 3" الذي أصبح الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية في أقل من أسبوعين عرض، وكان لـ "الفن" هذا الحوار معه وقد تحدث عن كواليس تصوير "ولاد رزق 3"، وعن دعم رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ للعمل، وتعاونه مع الممثلة يسرا في مسرحية "ملك والشاطر"، وغيرها من الأمور:

حدثنا عن كواليس فيلم "ولاد رزق 3"، وما حقيقة وجود خلافات بينك وبين الممثل عمرو يوسف؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية ومليئة بالأحداث التي لن تنسى، فبالرغم من تصويرنا 20 يوماً خلال شهر رمضان، لكن نجاح الفيلم وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية جعلنا ننسى كل المجهود الذي بذلناه، وبخصوص وجود خلافات بيني وبين عمرو يوسف، فإنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وعمرو أعتبره أخاً لي وبيننا كيمياء وعشرة طيبة.

أفلامك الأخيرة حققت إيرادات ضخمة ..فهل أنت تهتم بالسيناريو أم بالعمل الذي سيحصد إيرادات كبيرة؟

أنا دائماً أتحمس لأي سيناريو جيد سواء على مستوى الدراما أو السينما، وهذا ما وجدته في "ولاد رزق 3"، وهذا لا ينفي أيضاً أنني أهتم بالإيرادات، كما أنني دائماً أحرص على تقديم أعمال تعيش مع الجمهور لسنوات طويلة ولا تمر مرور الكرام.

هل توقعت تحقيق "ولاد رزق 3" تلك الإيرادات الضخمة وحصده لقب الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية؟

الفيلم تم تنفيذه بأعلى الإمكانيات وعلى طريقة أفلام هوليوود، وجميع أفراد العمل اجتهدوا وقدموا أدوارهم بشكل جيد للغاية، وبالتالي توقعت أن يحقق نجاحًا كبيرًا خاصة أن العمل لديه جماهيرية كبيرة في الشارع.

هل نجاح "ولاد رزق 3" يحسب لك ولنجوميتك فقط أم لباقي زملائك أيضًا؟

أنا دائماً أحب المشاركة في أعمال تحتوي على بطولة جماعية، ونجاح "ولاد رزق 3" لا يمكن أن يكون من حق شخص واحد فقط، لأن كل فرد سواء أمام الكاميرا أو خلفها يستحق أن ينسب له النجاح، والعمل مع فريق ناجح ومجتهد دائماً يؤدي للنجاح، وأنا أرفض مقولة "أنا ومن بعدي الطوفان".

تربطك علاقة صداقة قوية برئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ.. فكيف ساعد دعم المملكة العربية السعودية فيلم "ولاد رزق 3"؟

المستشار تركي آل الشيخ شخص داعم للغاية ولديه رؤية وهو محب للفن المصري، ولولا دعمه لما كان خرج "ولاد رزق 3" بهذه الجودة والحرفية، كما أنني أتوجه بالشكر للشعب السعودي على حفاوته بنا واستقباله الحار لنا، وأتمنى أن يأتوا لمصر لكي نرد لهم هذا الجميل.

هل تخوفت من انتقادات الجمهور بسبب الإيحاءات والألفاظ الموجودة في "ولاد رزق 3"؟



لم أتخوف إطلاقًا، وتلك الألفاظ وطريقة الحديث بين أبطال العمل مأخوذة من الشارع والبيئة التي جاءوا منها "ولاد رزق"، كما أننا نراعي دائما الذوق العام ورد فعل الجمهور، ولم يكن غرضنا إطلاقاً تقديم صورة سيئة عن مصر وما ظهر في الفيلم لا يصنف على أنه فجاجة.

وماذا عن المنافسة القوية التي تشهدها السينمات وهل هنأت زملاءك؟

المنافسة دائمًا تكون في صالح الجمهور، وأنا أهنئ جميع زملائي لأنهم قدموا أعمالاً مميزة أيضًا، ولا أحب المنافسة ولا أشغل بالي بها، ودائماً أتمنى النجاح لجميع زملائي، وأرفض جملة أفضل ممثل.

حدثنا عن انتمائك الكروي وهل أنت متعصب للنادي الذي تشجعه؟

أنا أشجع نادي الزمالك ولكني شخص غير متعصب، وأرفض السلوكيات التي أراها من البعض خلال تشجعيهم لناديهم المفضل، وللأسف التعصب أصبح موجوداً في حياتنا بشكل كبير.

وكيف استقبلت مشاركة الممثل كريم عبد العزيز في الجزء الثالث من "ولاد رزق"؟

كريم عبد العزيز أخي الذي لم تلده أمي، وبيننا كيمياء كبيرة وأحب التعاون معه، ووجوده في العمل إضافة كبيرة، فبالرغم من ظهوره في مشهد واحد لكنه ترك بصمة عند الجمهور، ومتحمس للغاية لتواجده معنا في الجزء الرابع من الفيلم.

بداياتك كانت مع الممثلة يسرا .. حدثنا عن مشاركتك معها في مسرحية "ملك والشاطر"؟

يسرا هي وجه السعد عليّ وكانت سبباً في شهرتي وساعدتني كثيراً في بداياتي، وعندما عرضت عليّ المسرحية وعلمت أنها معي تحمست للغاية، خاصة أننا تجمعنا علاقة صداقة قوية، وكواليس العمل كانت ممتعة واستعدنا الكثير من الذكريات.

وماذا عن جديدك في الفترة المقبلة؟

أحضر لأكثر من عمل منها "ولاد رزق 4" وفيلم "فرقة الموت" الذي اقتربنا من الانتهاء من تصويره، بالإضافة لفيلم جديد يجمعني بكريم عبد العزيز.