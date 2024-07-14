فتح باب التسجيل بمسابقة لجنة التراث الثقافي غير المادي لفنون العزف على المزمار



ياسر رشاد - القاهرة - فتح المجلس الأعلى للثقافة باب التسجيل في مسابقة لجنة التراث الثقافي غير المادي (الفنون الشعبية) لفنون العزف على آلة المزمار للكبار والبراعم حتى سن ١٧ عاماً لعام 2024.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي.

مزمار

بنود المسابقة

وتأتي بنود المسابقة على النحو التالي:

أولاً:

1- العزف المنفرد للكبار ويكون على آلة المزمار مع اصطحاب اثنين عازفين (عازف طبل بلدي، وعازف مزمار تبِّيع)، وتكون المعزوفات عبارة عن عملين؛ واحد من الألحان التراثية والآخر من الألحان الشائعة الحديثة المنتشرة.



- الجائزة الأولى ۱۰۰۰۰ جنيه.

- الجائزة الثانية ٨٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثالثة ٥٠٠٠ جنيه.



2- العزف المنفرد على آلة المزمار بدون مصاحبة آلية، ويقدم المتسابق عملين؛ أحدهما تراثي والآخر ارتجالات تبرز مهارات العازف في مقامات موسيقية متنوعة.

- الجائزة الأولى ٥٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثانية ٤٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثالثة ٣٠٠٠ جنيه.



3- العزف المنفرد للبراعم (المرحلة السنية حتى ١٧ عاماً) على آلة المزمار مع اصطحاب اثنين عازفين (عازف طبل بلدي، وعازف مزمار تبِّيع)، ويجوز أن تكون المصاحبة لعازفين من الكبار.

- الجائزة الأولى ۷۰۰۰ جنيه.

- الجائزة الثانية ٥٠٠٠ جنيه.

- الجائزة الثالثة ٣٠٠٠ جنيه.



• يقوم المتسابق بملء استمارة المشاركة بإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ونماذج من الأعمال للمتقدمين (بصيغة CD إن وجدت).

• على المتسابق أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي.

• أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة – إدارة المسابقات.

• موعد التقدم للمسابقة أول يوليو ۲۰۲٤ على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الأعمال ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

تليفون: 27353749

web site: www.scc.gov.eg