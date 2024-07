بعد إطلاق الرصاص على "ترامب".. كيف تناولت السينما الأمريكية اغتيال الرؤساء والزعماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

فرضت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، حالة من الجدل. وأعادت واقعة إطلاق الرصاص، على المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الحديث عن حوادث اغتيال الرؤساء والزعماء، التي جسدتها السينما الأمريكية.

جون كينيدي

يأتي الرئيس رقم 35 في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن قائمة الرؤساء الذين تعرضوا للاغتيال، وتناولت السينما الواقعة في عدة أفلام.

ويعد فيلم "JFK"، الذي عرض عام 1991، وقام ببطولته النجم كيفين كوستنر، عن سيناريو وإخراج أوليفر ستون، من أبرز الأعمال التي تناولت حياة كيندي الشخصية، وملابسات اغتياله، وهو في الأربعين من عمره.

ومع الغموض المثار حول واقعة اغتيال جون كينيدي، قدمت أفلام عديدة، منها "In The line of Fire" ، و"Parkland" ، و "Thirteen Days"، وغيرها من الأعمال.

إبراهام لينكولن

وقدم المخرج الشهير ستيفن سبيلبيرج، فيلم "لينكولن"، من بطولة دانيال دي لويس، وتناول جهود الرئيس الأمريكي السادس عشر، في إنهاء العبودية وحتى اغتياله.

نيكسون

رصد فيلم "The Assassination of Richard Nixon" ، من بطولة النجم شون بين، قصة حقيقية وقعت عام 1974، لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

هتلر

وقدم النجم الأمريكي توم كروز فيلم "Valkyrie"، الذي جسد به شخصية الكولونيل كلاوس فون شتاوفنبرج، الذي أعد خطة اغتيال الزعيم الألماني أدولف هتلر.

مالكوم إكس

وعن واقعة اغتيال الثائر مالكوم إكس، قدمت عدة أفلام أشهرها "Malcolm X" وأدى دوره النجم دينزل واشنطن، وشاركت النجمة والإعلامية أوبرا وينفري، في بطولة فيلم " SELMA"، الذي دارت أحداثه حول واقعة اغتيال أبرز رموز التحرر في أمريكا الزعيم مارتن لوثر كينج.