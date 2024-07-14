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بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم ويحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر خلالها مهاراته في كرة القدم.

ونشر رمضان، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهر خلال الفيديو لقطات يلعب فيها بالكرة أثناء قضاء إجازة الصيف من أمام حمام السباحة.

وأنهى رمضان الفيديو باحتفال "SI" للدون نجم فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغالي، بالقفز داخل حمام السباحة.

وتفاعل الجمهور، مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كريستيانو رونالدو دي ولا مين، ايه يا نمبر وان"، "أسطورة الكرة"، "لعيب كبير"، "الله أكبر عليك والله"، "طب بعد لعب الكرة دا كان احتفال رونالدو في المايه ولا أي ينجم؟".

وأحيا الفنان محمد رمضان مؤخرًا حفل ختام مهرجان موازين في المغرب لأول مرة وقدم باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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