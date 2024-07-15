شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبد السميع: افتتاح مهرجان العلمين باستعراض فلسطينى أمر إيجابى ولمسة طيبة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان العلمين في حفل الافتتاح تقديم فرقة الاستعراض الفلسطيني، رقصات من التراث والفلكلور الفلسطيني، وهي الفرقة التي أبهرت الجمهور، ولاقت استعراضاتها ردود أفعال إيجابية.

ومن جانبها قالت مروة عبد السميع استايلست فرقة الفلكلور الفلسطيني، لـ"الخليج 365"، إنها لمست ردود أفعال طيبة وإيجابية على افتتاح المهرجان باستعراض من الفلكلور الفلسطيني.

وأشارت مروة عبد السيمع إلى أن الاستعراض الفلسطيني كان لمسة طيبة في شكل عمل فني بسيط يعبر عن الأحداث وما تمر به فلسطين، وهو أمر كان مُرضيا لفريق العمل، حيث شعروا بالفخر للمشاركة في هذا العمل الفني المهدى إلى فلسطين.

مهرجان العلمين

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.