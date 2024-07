شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شانين دوهرتي بطلة مسلسل Charmed بعد صراع مع سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

توفيت الممثلة الأمريكية شانين دوهرتي Shannen Doherty عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد سنوات قضتها وهي تصارع مرض سرطان الثدي، حيث جاءت وفاة نجمة "مسلسل 90210" بعد شهر تقريباً من اعترافها بصعوبة العام الماضي عليها.



شانين دوهرتي

بدورها، أكدت ليزلي سلون، وكيلة الدعاية الخاصة بشانين دوهرتي لمجلة People، وفاة الممثلة، الأحد، وكتبت بما معناه: "بقلب مثقل أؤكد وفاة الممثلة شانين دوهرتي".

وكانت شانين دوهرتي محاطة بأحبائها، وكذلك كلبها باوي، وأضافت سلون: "تطلب العائلة خصوصيتهم في هذا الوقت حتى يتمكنوا من الحزن بسلام".

تم تشخيص إصابة دوهرتي، بسرطان الثدي في عام 2015، وبعد عامين فقط، كشفت النجمة الساحرة أن السرطان قد عاد بعد أن هدأ، حيث قالت لبرنامج Good Morning America في ذلك الوقت: "سيكون في غضون أيام أو أسبوع أنني في المرحلة الرابعة لذلك عاد السرطان لدي، ولهذا السبب أنا هنا"، وأتابعت :"لا أعتقد أنني قمت بمعالجتها، إنها حبة مريرة يجب ابتلاعها بعدة طرق".

وأعلنت العام الماضي أن السرطان الذي تعاني منه قد انتشر إلى دماغها في منشور على انستجرام أظهر أنها تخضع للعلاج الإشعاعي.

وشانين دوهرتي هي ممثلة أمريكية اشتهرت بأدوارها العديدة في التلفزيون والسينما، بما في ذلك دور جيني وايلدر في Little House on the Prairie (1982–1983)، ماجي مالين في فيلم " Girls Just Want to Have Fun عام (1985)، كريس ويذرسبون في Our House عام (1986-1988)، هيذر ديوك في Heathers عام (1989)، بريندا والش في Beverly Hills, 90210 أعوام (1990-1994)، ومسلسل 90210 عامي (2008-2009)، ومسلسل BH90210 عام 2019 ، برو هاليويل في Charmed عام (1998-2001)، و شخصية دوبس في Fortress عام (2021).